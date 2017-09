Están fuera de servicio las lámparas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Con lámparas fundidas y otras ladeadas se encuentra el Parque de la Madre, ubicado en la calle Tabasco, entre Privada Gándara y Arizona, en la colonia San Benito, reportaron vecinos del sector.



Jesús Armando Antúnez, vecino del lugar, comentó que el parque se encuentra en total oscuridad, pues la mayoría de las lámparas no prenden, y las que lo hacen son cubiertas por las ramas de los árboles.



"Las lámparas del parque no funcionan y las que sirven no alcanzan a alumbrar porque las ramas de los árboles tapan los focos, desde siempre ha estado así y es que hicieron muy mala obra en el lugar".



Años con fallas en el alumbrado del parque es lo que María del Rosario Varela reportó respecto a la iluminación del centro recreativo, donde al oscurecer es imposible transitar por el sitio debido a la penumbra en que suele estar.



"El parque está muy oscuro en la noche, no sirven las lámparas, eso ya tiene años; unas están quebradas, otras fundidas y otras de plano no sirven; otras el aire las tumbó, total que no sirve el alumbrado del parque porque no lo han atendido desde hace mucho tiempo, es una boca de lobo", afirmó.



Los vecinos, preocupados por el estado del Parque de la Madre, solicitaron a la autoridad correspondiente atender su llamado para que el centro vuelva a brindar luz en las noches.