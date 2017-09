No aguantan los malos olores

(GH)

El mal olor que a diario respiran vecinos a causa de una fuga de aguas negras, ubicada en la calle Carlos Caturegli, entre San Rafael y Molino de Camou, en la colonia Eusebio Kino, ocasiona molestias desde hace más de cinco meses.



En algunos tramos de la calle Carlos Caturegli se encuentran el agua estancada y enlamada, mencionó Héctor González, vecino afectado, quien no soporta el fétido olor que desprende el agua de drenaje.



"Es agua de drenaje, hay veces que no puede ni comer uno de la peste; es un problema porque luego acarrea muchas moscas, andan los chamacos descalzos pisando el piso donde pasa el agua que ya está enlamada".



Héctor González afirmó que hace cinco meses la fuga surgió y que hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable ante la situación, motivo por el cual solicitaron la reparación del brote de aguas negras.



"Ya tiene más de cinco meses la fuga y ya no sabemos cómo hacerle porque no nos hacen caso, lo único que pedimos es que vengan y arreglen esto porque, pues, es una peste horrible e insoportable".