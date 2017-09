Ofrece la Cruz Roja atención médica

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Con el objetivo de brindarle a los hermosillenses atención médica, Cruz Roja Mexicana, Delegación Hermosillo, creó la Clínica de Especialidades, en la cual se ofrecen consultas de calidad a bajos precios.



María Guadalupe Hernández Gálvez, encargada de la clínica, precisó que ésta tiene ya cuatro años en función, sin embargo, la mayoría de los habitantes de la capital sonorense desconocen su existencia.



"El objetivo por el que nació esta Clínica de Especialidades de Cruz Roja es para ayudar a los hermosillenses, brindándoles médicos y atención de calidad, a un precio accesible y que en ninguna otra parte pueden encontrar", acentuó.



En una consulta regular, explicó, un doctor cobra entre los 600 y mil pesos, mientras que en este servicio que ofrece la institución cuesta 220 pesos con los especialistas y 60 pesos por cada consulta general.



"Ese precio abarca la atención con ginecólogo, ortopedista, dentista, pediatra, nutriólogo, otorrinolaringólogo y sicólogo, quienes manejan horarios no fijos, porque son médicos de trayectoria y reconocimiento, que están también en alguna institución pública, son particulares y prestan su servicio voluntario en la clínica", destacó.



Hernández Gálvez reiteró que una de las características de los doctores es que son muy humanitarios y participan con estas consultas accesibles para ayudar a los sonorenses, especialmente a los habitantes de Hermosillo.



"Todavía no es muy conocida esta clínica, pero nuestro objetivo es tratar al paciente lo más pronto posible, es por ello que no es necesario que vengan a Cruz Roja a hacer su cita, sino que la pueden hacer vía telefónica", realzó.



También, agregó, el horario de las consultas generales es de 08:00 a las 00:00 horas.