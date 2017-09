Piden pavimento en calle Aconchi

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos de la colonia López Portillo reportaron el mal estado en que se encuentra la calle Aconchi, pues debido a la falta de pavimento y las lluvias, la rúa se encuentra intransitable.



El tramo en peor estado se ubica entre las calles Las Torres y Reyes, pues con las recientes lluvias la tierra se ha deslavado y ha arrastrado piedras, basura y toda clase de desechos.



"Ya no sé ni qué hacer con el cochinero, desde la Israel González está la calle intransitable, le echamos tierra, escombro o lo que sea para taparlo, pero la lluvia se lo lleva", dijo el señor Armando Mada.



Los vecinos han juntado firmas para solicitar a autoridades la pavimentación de esta calle, pues aseguraron que desde hace más de cuatro administraciones han prometido el pavimento, pero no les han cumplido.



"Nos dicen que van a pavimentar, pero nomás prometen y no hacen nada, en otra calle pusieron nomás la guarnición y han pavimentado otras calles cerca, pero esta calle no", recalcó.



Residentes del lugar hicieron un llamado a las autoridades correspondientes a resolver la situación del pavimento o al menos nivelar la calle para facilitar el tránsito vehicular.