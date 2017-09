Preocupa a joven madre la salud de su recién nacida

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Desde hace un mes Arandení Hernández duerme intranquila, pues a pesar de que los doctores le dicen que su hija se encuentra estable y que su estado de salud mejora con el paso de los días, no puede evitar sentir temor.



La joven de 20 años de edad dio a luz de forma prematura el pasado 3 de agosto en el Hospital Infantil del Estado y casi de manera inmediata la pequeña, que aún no tiene nombre, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente porque nació con gastrosquisis.



"Mi niña nació a los ocho meses de embarazo, ahorita ya tiene un mes internada en el hospital porque la tuvieron que operar, es que nació con los intestinos por fuera, ahora está en tratamiento", acentuó la madre.



Al ser del municipio de Agua Prieta y no contar con recursos económicos suficientes para vivir en Hermosillo, añadió, durante el último mes ha dormido y se alimenta en el Albergue HIES-Himes.



"Me quedo aquí en el albergue yo sola, mi familia está en Agua Prieta y aunque me ayudan con lo que pueden para que pague los 20 pesos diarios que me cobran, los pañales y toallitas para la niña, no tengo suficiente para cubrir todos los gastos", subrayó.



Arandení puntualizó que en el hospital requieren, además de pañales y toallas húmedas, de ropa y cobijas para la bebé, por lo que pide a la comunidad que si tienen alguna prenda, la ayuden para vestir a la pequeña.



"Para mí es muy difícil, apenitas me alcanza para lo indispensable, si alguien pudiera ayudarme con lo que quisieran y pudieran, serían bienvenidos, sobre todo porque es algo que no necesito yo, sino mi niña", aseveró la joven.



UN GRAN APOYO



Expuso que el contar con el albergue es de gran ayuda, pues con la accesible cuota que pagan por hospedarse, disminuye la incertidumbre de no saber dónde dormirá o si comerá cada día.



"Al principio, cuando nació mi hija, nomás me la llevaba llorando, tenía miedo y no sabía qué hacer. Pero ahora me siento más tranquila, porque además de que sé que ella está bien, estable, tengo un techo seguro donde quedarme y comida", enfatizó.



La aguapretense mencionó que también necesita al menos dos donadores de sangre de cualquier tipo, pues a la pequeña se le tuvieron que suministrar dos unidades del banco de sangre del hospital.



"Estoy buscando donadores, necesito hasta ahorita dos para reponer esa sangre que le pusieron. Si alguien quiere apoyarme puede venir conmigo, aquí me la llevo en el albergue porque las visitas son cortas, yo lo llevaría a dar el número de cama de la niña", añadió.



Arandení Hernández agregó que desconoce el tiempo que pasará su hija internada o en tratamiento, y que a pesar de que su familia la ayuda con el poco dinero que puede brindarle, agradecería mucho si algún hermosillense pudiera apoyarla.