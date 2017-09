Entrega "Maloro" Acosta obras en Miguel Alemán

MIGUEL ALEMÁN, SONORA(GH)

Buenas noticias y compromisos cumplidos llevó el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta a los habitantes de Miguel Alemán, al entregar electrificación, drenaje sanitario y pavimentación; por más de 45 millones de pesos en beneficio de miles de familias.



"Esto es el principio para la colonia Trinidad Sánchez Leyva, esta es una deuda histórica que se tenía con Miguel Alemán, porque Hermosillo no es solamente la ciudad sino sus comunidades rurales", apuntó.



Este lunes, "Maloro" Acosta, acompañado por su esposa Martha Antúnez de Acosta, colaboradores de su gabinete de trabajo, regidores, diputados federales y locales, regresó a la zona rural a dar cumplimiento a los compromisos pactados con los residentes.



Después de varias décadas, los vecinos de la colonia Trinidad Sánchez Leyva finalmente cuentan con electricidad en sus viviendas y en el exterior de éstas, con la obra realizada por el Ayuntamiento de Hermosillo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) División Noroeste.



La obra representa una inversión de 24 millones 885 mil 512 pesos y beneficia a 9 mil habitantes. Se colocaron 22 transformadores, se instalaron 313 postes, se construyeron 15 mil 261 metros lineales de línea de media tensión y mil 825 muretes.



PRIMERA FAMILIA



El primer switch que se prendió fue en la vivienda de la familia de Natalio y Margarita Argüello Martínez, quienes agradecieron la obra.



"La verdad en esta colonia no había quién nos apoyara. Nosotros vivíamos en un cuartito donde se nos mojaba todo y ahora nos dieron la vivienda y le damos gracias a todos por ello y porque nos pudieron la electricidad", indicó la señora Margarita Argüello.



En el mismo sentido agradeció el señor Natalio, "ya no corren peligro los niños por los alambres que tenían".