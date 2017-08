Pierden hasta la casa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Casas derrumbadas, lonas destrozadas y una profunda tristeza fue lo que dejó la lluvia del pasado miércoles a familias de la invasión Altares, al Sur de la ciudad, quienes bajo los fuertes rayos del Sol tratan de rescatar lo poco que quedó de sus viviendas.



En total olvido se sienten los habitantes de la invasión, quienes afirmaron que su más grande temor se había hecho realidad, ver sus casas de madera, lona, cartón y láminas destrozadas por la naturaleza.



"Hay mucha gente aquí con muchas necesidades", es lo que dijo doña Elena Alicia López, quien resultó una de las más afectadas, pues el fuerte viento derrumbó su casa, y aseguró que su hijo, quien es discapacitado, vivió de milagro.



"Estuvo muy fea la tormenta y no le deseo a nadie lo que nos pasó, estuvo muy fuerte y con el cuento de que ya nos íbamos a reubicar ya no estaban bien puestas las casas, estábamos desamarrando los alambres y pues más fácil se vinieron abajo las casas, mi hijo estuvo a punto de morir aplastado por unas tapaderas".



Antonia Quintero también recibió el duro golpe de perder la casa que con tanto esfuerzo ella y su familia habían levantado, pues la lluvia además de volar su hogar, destrozó todo a su paso y ahora esperan bajo la sombra de un pequeño árbol ayuda.



"Todo perdí, lo que no sirve lo echamos para la basura para prenderla al rato, y pues estamos durmiendo abajo de un árbol, otros en un sillón y en una cama que quedó en la casa, amaneció todo mojado y ocupamos cosas para hacer la casa porque no tenemos nada", aseguró.



Con lo poco que quedó de sus viviendas, habitantes de la invasión Altares están levantando refugios improvisados para pasar la noche y temen que en las próximas lluvias terminen de perder lo poco que les queda.