Van 89 detenciones en la colonia Modelo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 89 detenciones se han realizado durante los primeros 15 días del operativo que han efectuado autoridades dentro de la colonia Modelo, afirmó Franco Becerra.



El presidente del movimiento Por una Colonia Modelo aseveró que este dato fue dado a conocer durante la reunión que sostuvieron los colonos del sector con personal del Ayuntamiento y Seguridad Municipal la mañana de ayer.



"Fue una reunión de evaluación, en estos 15 días a partir de las acciones policiacas diarias hubo 89 detenidos que están bajo diferentes procesos, el DIF (municipal) nos reportó 29 indigentes que ya se regresaron a su hogar, gente que andaba aquí.



"Vimos el caso del vigilante que fue atentado hace algunos días, pues ya se capturó al individuo, ya está bajo proceso", comentó.



Otro de los temas que se trataron durante la reunión fue el de controlar con mayor rigor la seguridad en el Panteón Yáñez, una preocupación que han manifestado en repetidas ocasiones los vecinos del área.



Franco Becerra detalló que aunque Alba Celina Soto, coordinadora de Seguridad Ciudadana, no precisó cuáles serán las medidas que se tomarán, recalcó su compromiso para encontrar la solución a que deambulen los maleantes en ese sector.



"Nos comentó (Alba Celina Soto) que en unos días nos tendrá la respuesta puntual de las acciones que se van a tomar ahí para solucionar ya completamente el problema de la seguridad", relató.



El vecino de la colonia Modelo señaló que no le sorprendió la cantidad de detenciones que se han hecho en tan pocos días, porque era una situación que ya habían detectado ellos mismos, por lo que no bajarán la guardia en sus acciones.