Hermanitos Valenzuela quieren volver a clases

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Bajo la sombra de un árbol los hermanos Cristabel, de 9 años, y Víctor Julián, de 6 años, vieron cómo su casa en la invasión Altares se convirtió en sólo barrotes remojados y cubiertos de lodo, pero a pesar de la situación en la que se encuentran mantienen una gran sonrisa de oreja a oreja.



Cristabel es una niña de excelencia con un promedio impecable de 10 y Víctor ha demostrado un gran desempeño en el Jardín de Niños, y se encuentra nervioso por ingresar a una nueva etapa en su vida escolar.



Los pequeños a tan corta edad se han quedado sin casa, en donde perdieron sus uniformes, zapatos y ropa en general, pero su deseo de regresar a la escuela aún está intacto.



"Tuve mucho miedo cuando llovió, temblaba la casa muy feo, parecía que se iba a caer, lloré, tenía miedo, pero yo ya quiero entrar a la escuela porque aquí me aburro y en la escuela no porque hago muchos trabajos" comentó la niña.



El mayor deseo de Cristabel es ser doctora, además es una apasionada por las ciencias naturales, el pequeño Víctor sólo espera a ser mayor para trabajar junto a su papá.



Aunque están pasando por una situación difícil, los hermanos Valenzuela Serrano no pierden las esperanzas de que las cosas mejoren y poder salir bien ante la adversidad.



"Ellos no tienen nada, perdieron todo con la lluvia, el uniforme de ella ya no sirve para la escuela, quedó inservible, no tienen uniformes ninguno de los dos para entrar a la primaria", aseguró Antonia Quintero, abuela de los menores.



Si desea apoyar a Cristabel y Victor con útiles escolares, puede acudir a nuestras oficinas en Sufragio Efectivo y Mina No. 71, en la colonia Centro.