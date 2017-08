Hallan un cuerpo en estado de descomposición

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre, de entre 30 y 40 años de edad, en el interior de una vivienda localizada en al colonia 4 de Marzo y aparentemente contaba con signos de violencia, según comentaron vecinos del lugar.



De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, eran alrededor de las 08:00 horas de ayer, cuando residentes de las calles Vicente Mariscal y Profesor Rubén Gutiérrez, reportaron fuertes olores fétidos que provenían de la vivienda marcada con el número 43.



"Ya teníamos desde ayer (jueves) al medio día que empezamos a oler como a perro muerto, pero hoy en la mañana se sintió más fuerte y mi padrastro se acercó a ver a la casa y no pudo por el olor tan fuerte y avisamos al 911", platicó una vecina.



Alrededor de las 09:00 de la mañana llegó personal de Periciales, dijo, y después de un rato se llevaron el cuerpo al que presuntamente habían violentado en la parte del cuello para morir asfixiado por ahorcamiento, según la versión extraoficial.



Los vecinos platicaron que anteriormente en la vivienda vivía un matrimonio, pero al parecer se separaron y se fueron del lugar.



"El muchacho es el que viene de vez en cuando a darle vueltas a la casa y pensamos que era él el que murió, pero ya después vimos que no era él, dijeron que no habían identificado el cuerpo, pero era un hombre como de 40 años", externó otro de los colonos.



El cuerpo fue levantado y trasladado ante las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones necesarias para determinar las verdaderas causas de su deceso y su identidad.