Rampa mal construida afecta a todos en Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La mala construcción de la rampa para botado de embarcaciones de la Playa Estela en Bahía de Kino afecta por igual a pescadores, turistas y comerciantes, y representa un obstáculo para rescates en altamar, señalaron usuarios.



"La situación de la rampa nos afecta a toda la comunidad y no sólo es incómodo para que los yates no puedan salir, sino que en caso de una emergencia es algo que afecta la seguridad", resaltó Betty Martínez, rescatista de la organización Rescue One.



La joven integrante del grupo de rescate que se dedica a apoyar a turistas y ciudadanos del lugar que gustan de navegar en Kino, destacó que con la rampa en mal estado difícilmente podrán lanzar un bote de emergencia para prestar un servicio.



"Si llegara a pasar algo en el agua y nos piden a nosotros apoyo, sería muy difícil para nosotros pedirle a alguien que arriesgue dañar su bote para salir a apoyar a alguien. Entonces tendríamos las opciones muy limitadas", reconoció.



MAL HECHA



La rampa Norte, que se reconstruyó por parte de la Conapesca y con recursos del Fondo Nacional de Desastres en Bahía de Kino, quedó mal hecha a decir de los usuarios, ya que la compañía la edificó sin las medidas necesarias para que tenga agua suficiente y permita botar desde pangas de pescadores hasta yates.



"(La rampa) está inconclusa, le falta más hacia el mar, más hacia adentro, están partes muy despegadas y mal colocados los diques que pusieron, cuando está el agua arriba sí podemos lanchar, pero cuando está baja no se puede, es peligroso", manifestó Luis Zazueta, pescador de la zona.



Los ribereños señalaron su temor de que cuando requieren de hacerse a la mar para la pesca la embarcación golpee con la base de concreto de la rampa y sufra algún daño, lo que implicará erogar recursos en su reparación.



"Reparar un remolque, un juego de muelles, te viene saliendo en unos 700 u 800 pesos, que es lo que más fácil se puede quebrar, los muelles, por eso no la estamos utilizando, estamos saliendo por la rampa Sur porque ésta no está completa", refirió Víctor Zazueta, pescador ribereño.



¿QUÉ LE FALTA?



La rampa necesita por lo menos unos 15 metros más hacia adentro del agua, explicó Rafael Montoya, quien presta los servicios de botado de embarcaciones en Bahía de Kino, para que no haya riesgo de daños a los barcos.



"Estaba buena la rampa que estaba, cuando menos lanchábamos por aquí, pero así como la dejaron no podemos lanchar, si no la quieren tumbar toda deberían de alargarla más, unos 15 metros hacia adentro", afirmó.



Para Frederick Harris, ciudadano estadounidense que vive en Bahía de Kino, quitar una rampa que estaba en buen estado, construida con dinero de la comunidad mexicana y de Estados Unidos para edificar otra y hacerla mal es una tragedia.



"La construcción está mal hecha, hay espacios entre los pedazos de concreto", apuntó, "yo no creo que el contratista haya hecho un buen trabajo, la falta es del contratista, pero también de Conapesca porque ellos no se dieron el tiempo para ver si la rampa se estaba haciendo bien".