Se hunde dompe por gran socavón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tremendo susto se llevó el conductor de un dompe que transportaba arena, ya que el camión que manejaba se hundió ante el colapso del pavimento en la calle Dr. Domingo Olivares y Solidaridad, en la colonia Fuentes del Mezquital, donde un vehículo que circulaba cerca del camión de volteo sufrió daños mecánicos.



Juan Burrola, conductor del camión de carga, comentó que a pesar de que venía muy lento, eso no evitó que el dompe se hundiera por el peso en una parte de la calle.



"Nomás sentí que se me hundía el dompe, yo venía a vuelta de rueda y venía yo circulando y de repente sentí el golpe, las llantas quedaron enfrente, es que atrás viene la carga de arena", comentó.



Don Horacio Carrillo, conductor de un Pontiac G3 que circulaba a un lado del dompe, recibió el golpe de la carga del camión en la parte delantera de su automóvil cuando estaba conducía por la zona.



"Iba pasando con mi carro por un lado y de repente se hundió el dompe y la carga le cayó en una parte al carro, la mitad de enfrente está hundida, hasta ahorita no sé si va a tener arreglo el carro, no me han dicho nada", comentó el afectado.