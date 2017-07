Toman parque como basurero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La acumulación excesiva de basura en un parque ubicado en calle Arroyo El Papalote entre Arroyo La Calera y Arroyo Los Chinitos, en el fraccionamiento Los Arroyos, ha provocado el disgusto de los habitantes, pues el lugar ya no es apto para las familias.



Lizeth Muñoz, quien reside en Los Arroyos desde hace 10 años, comentó que la basura que se encuentra en el lugar es arrastrada por el agua cuando llueve y que los vecinos han tomado de calle una parte del parque.



"Tengo 10 años aquí y siempre así está de sucio, ahora que llovió con el agua se venía la basura, también lo agarran como calle los carros, pasan por donde está el pasamanos, van bien recio por ahí y los niños ya no van para allá por lo mismo", comentó.



También Lizeth Muñoz mencionó que aunque el Ayuntamiento va a limpiar cada cierto tiempo, no tarda mucho en volver a las mismas condiciones y que se ha convertido en escondite de vagos.



"De hecho el Ayuntamiento viene muy a la larga a limpiar y después es otra vez la misma, la misma gente va y tira la basura ahí, en el parque se la llevan muchos vagos y son puros niños", comentó la afectada.



Vecinos de la zona solicitan la limpieza y rehabilitación del parque, también que sea cercado para evitar aún más el deteriorio del lugar.