Tras la tormenta llega... el desorden

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El derrumbe del techo de una vivienda en la colonia Olivares fue uno de los tantos daños que ocasionaron las lluvias que se registraron en la ciudad en la noche del lunes y no resultaron personas lesionadas.



Fue alrededor de las 00:00 horas de ese día, cuando una familia que reside en la casa número 144, de la calle Guillermo Arreola y Othón Almada, se llevó el susto de su vida tras percatarse de que el techo del predio casi les cae encima.



Personal de Bomberos fue quien atendió el llamado de auxilio al número de emergencia, ya que el techo que abarca la sala y parte de la cocina se derrumbó debido a la humedad y antigüedad del mismo, según se explicó.



Ayer por la mañana los habitantes del domicilio no se encontraban en el lugar y no pudieron relatar de viva voz la tragedia que les embargó durante la madrugada, pero vecinos aseguraron que en la vivienda viven dos adultos mayores y cuatro menores, quienes probablemente necesiten apoyo de la comunidad.



Vehículos varados y algunas inundaciones en viviendas que se localizan cerca de los arroyos o en las zonas de mayor riesgo, también fueron los resultados de las lluvias del lunes y unos de los más afectados fueron los residentes de la colonia La Manga.



Tras asentarse a unos cuantos metros de un arroyo que atraviesa la colonia localizada al Poniente de Hermosillo, la familia de José David Hernández sufrió una inundación en su vivienda debido a la gran cantidad de agua que corrió por la calle Comander.



"Pero no fue siempre así, sino hasta hace como cuatro años que un vecino tapó el arroyo porque construyó a un lado y toda el agua se acumula por la basura y se desborda, todos los vecinos nos vemos afectados por esa situación y ya estamos cansados", dijo.



El residente en la colonia desde hace 20 años, comentó que se han hecho muchas gestiones ante el Ayuntamiento para que le pongan fin a la situación pero se ha hecho caso omiso y el "vecino incómodo" sigue afectando a por lo menos seis familias de la colonia.



RECOMIENDAN EVITAR METERSE A CANALES

Por Mirna Lucía Robles



Los canales Villa de Parras y Lázaro Cárdenas se encuentran en una capacidad superior al 80%, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil recomendó a la población no meterse a éstos y evitar accidentes.



Guillermo Moreno Ríos indicó que ésta ha sido una de las lluvias con mayor flujo de agua comparado con los fenómenos naturales ocurridos el año pasado que fue el huracán Newton y 16-C.



El canal de Villa de Parras presentó una capacidad del 100%, mientras que el del Lázaro Cárdenas presentó un 80%, algunos otros como el de Las Víboras estuvo al 50%, mientras que el de Villas del Sur y Quintas del Sol fue menor al 15%.



Se presentaron acumulados de 104 milímetros y vientos de 56 kilómetros por hora, algunos de los puntos donde se presentó mayor acumulación de agua fue Villa Satélite, Piedra Bola, La Choya, Villa Bonita y el área del aeropuerto, explicó.



El funcionario exhortó a los padres de familia cuidarque los menores no jueguen dentro de los canales o cercapara evitar accidentes o que sean llevados por la corriente.