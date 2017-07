Piden vecinos limpiar un predio abandonado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Molestia y frustración es lo que ha provocado a vecinos un terreno baldío que se encuentra en la calle Etchoropo entre Carlos Balderrama e Ignacio Soto, en la colonia Sahuaro Final, pues habitantes de dicho lugar aseguraron que las autoridades no han hecho caso a sus llamados.



Un vecino cercano al terreno, que prefirió quedarse en el anonimato, comentó que son varios los reportes que se han hecho sobre el sitio, pues el baldío ha sido tomado de basurero y no aguantan la situación.



"Ya no hayamos qué hacer con ese baldío, todo el tiempo echan basura, yo he corrido gente echando, vienen en triciclos y aunque les diga que no de todas maneras vienen en la noche o en la madrugada a echar basura", comentó el afectado.



También el vecino añadió que a pesar de que el lugar se ha convertido en un vertedero, hasta el momento no han tirado animales muertos pero sí han quemado los desperdicios que hay en la zona.



"Lo que sí no han tirado son animales muertos pero sí han quemado la basura que está ahí y es que tenemos toda la vida aquí lidiando con ese terreno baldío solo y es que es un basurero, antes había cerros de basura", afirmó.



Habitantes de la calle Etchoropo pidieron a las autoridades atender el caso para obtener una solución satisfactoria, pues temen que el problema pueda agravarse por no ser resuelto a tiempo.