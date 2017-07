Retiran camiones en mal estado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inspectores de la Dirección General de Transporte realizaron un operativo para retirar de circulación a camiones en mal estado; empresas enfrentarán una sanción y deberán dar mantenimiento o ingresar nuevas unidades a las líneas.



"Los retiramos por no traer refrigeración y las condiciones; a los pasajeros los reubicamos en otro camión. A estas (unidades) tienen que darles mantenimiento o cambiarlas, sustituirlas por otras", informó Ramón Álvarez, inspector.



No traer aire acondicionado, las llantas en mal estado y los vidrios incompletos, no contar con luces y la apariencia física negativa de las unidades serán motivos suficientes para enviar a los camiones de vuelta a los concesionarios.



"Llevamos tres camiones (retirados), éste ha sido el mejorcito, los otros estaban peor. Se multará a la empresa y éste ya no puede volver a salir a circulación, ya no está permitido; trae las llantas rajadas, no trae vidrios ni aire acondicionado", dijo Iván Hernández, inspector.