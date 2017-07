Anuncia "Maloro" rehabilitación de Mercado Municipal

HERMOSILLO, SONORA(GH)

Una inversión de 10 mdp para el Mercado Municipal No. 1 reveló el presidente municipal Manuel Ignacio "Maloro" Acosta; ello, para que el Centro sea referente de bienestar, calidad de vida y de identidad de la ciudad.



En reunión con los locatarios del mercado, Acosta informó de los avances que registra la transformación del emblemático edificio, desde darle certeza patrimonial a quienes por años han trabajado en el sitio sin tener los títulos de propiedad.



A partir de la declaratoria en el Boletín Oficial del Estado de que el Mercado Municipal No. 1 forma parte del patrimonio cultural de Hermosillo, el Ayuntamiento busca convertirse en un facilitador para conseguir recursos y rehabilitar el histórico inmueble.



POR ETAPAS



En una primera etapa, el Gobierno Municipal destinará recursos para iniciar con trabajos estructurales del edificio, electrificación, sistema de ventilación, medidas de protección civil, mantenimiento de techos y descargas de drenaje, detalló "Maloro" Acosta.



En breve, adelantó, se publicará la licitación sobre las obras de remodelación y mantenimiento; para ello, indicó, es fundamental la conformación de Comités de Vigilancia para que los propios locatarios participen en el seguimiento y constaten el cumplimiento de los compromisos, además de mantener una estrecha comunicación con el Gobierno Municipal.



El año pasado prácticamente estaban imposibilitados en trabajar en estos temas, porque no había una certeza jurídica sobre la propiedad y era más complicado sacar licitaciones por las nuevas leyes de ordenamiento, anotó.