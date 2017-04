¡Vive las vacaciones!, Hermosillo es aventura

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Foto: Redacción/GH

Si decidiste quedarte en la ciudad y así disfrutar de la tranquilidad o de las actividades que ofrece, te recomendamos algunas opciones para gozar Hermosillo en todo su esplendor.Una gran elección para este miércoles es visitar el Centro Ecológico de Sonora, donde además del tradicional recorrido de casi 200 especies de animales, se puede disfrutar del Ecosafari, un área interactiva donde chicos y grandes pueden convivir con algunos de ellos.El costo de la entrada al Centro es de 60 pesos para los adultos, 40 pesos a niños de 4 a 12 años, estudiantes y personas de la tercera edad; también se cuenta con un paquete familiar en el que pueden ingresar dos adultos y cuatro niños por un costo de 200 pesos.Si no puedes acudir hoy, no te preocupes, ya que el Ecológico estará abierto todos los días, con un horario desde las 8:00 a las 17:00 horas, siendo entre 9 y 12:00 las horas más frecuentadas por los visitantes.Otra buena idea para disfrutar este día y no muy lejos de la Ciudad del Sol, es visitar San Pedro El Saucito, a poco más de 20 minutos del casco urbano y donde puedes disfrutar áreas recreativas, paseos a caballo y por supuesto, su inigualable gastronomía.Carne con chile, menudo, pozole, burros de carne asada, cocido, tamales, gallina pinta y tacos dorados, son sólo algunos de los platillos regionales que se ofrecen en San Pedro, convirtiendo la degustación en una fiesta culinaria.Si te gustan las actividades deportivas, te tenemos otro plan en el que además de ejercitarte, pasarás un rato agradable en compañía de tu familia, amigos o parejas: Recomendamos un paseo en bicicleta.Las áreas del Estadio Sonora, Cerro del Bachoco, Plaza Zaragoza o Villa de Seris son sólo algunas de las que podemos elegir para dar un recorrido y gozar de la tranquilidad de la ciudad que se vive durante vacaciones.Por otro lado, visitar el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora puede representar un interesante recorrido para los amantes del arte e historia, con un horario desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, cerrando únicamente durante el Jueves y Viernes Santo.Para aquellos que prefieran una experiencia espiritual, acudir a la Catedral Metropolitana de Hermosillo este miércoles puede representar un buen retiro, con misas a las 7:00, 8:00 y 19:00 horas.Además se ofrecen rosarios de lunes a viernes a las 18:00 horas, mientras que si lo que deseas es confesarte ante el sacerdote, las confesiones son de lunes a jueves entre las 18:00 y 19:00 horas.Ubicación: Doctor Hoeffer número 22, colonia Centenario, junto a Plaza Bicentenario.Abierto: Martes a Viernes 9:00 a 19:00 horas.Cerrado: Jueves y Viernes Santo y Sábado y Domingo.Abierto: Martes a Domingo de 10:00 a 18:00 horas.Costo: 30 pesos público general y 15 pesos (Estudiantes, discapacitados, estudiantes, maestros, niños, personas de la tercera edad).