Le da el toque dulce al Centro

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 15 años la señora Francisca Guadalupe Zazueta recorre los comercios del Centro de Hermosillo para vender dulces a los locatarios, actividad con la cual ha logrado sacar adelante a sus tres hijos de 7, 9 y 15 años.



La madre de Daniel, Víctor y Kevin, relató que de lunes a sábado visita desde las 10:00 horas la mayoría de los negocios ubicados en ese sector de la ciudad.



Gracias a ello logra dar escuela y alimento a sus retoños, quienes en la actualidad estudian y la apoyan en las labores diarias, comentó.



"Ando por todas las calles del Centro, muchos ya me conocen como ‘La Güera’ y ya hasta conozco personas que siempre me compran".



"Gracias a esto saco adelante a mis hijos, todo lo mejor para ellos y no me importa si hace calor o me canso, este es mi trabajo", comentó.



Contó que hasta las 14:00 horas y tras finalizar la venta de papas, cacahuates y/o dulces regionales, culmina su recorrido por los locales del Centro de la ciudad, para después dirigirse a su hogar y atender a sus hijos.