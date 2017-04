¡Sienten inseguridad!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Mayor vigilancia pidieron vecinos de la colonia López Portillo, quienes aseguraron que de ser una zona con pocos problemas de inseguridad, se ha convertido en un lugar con un flujo constante de vándalos.



Localizada al Norte de la ciudad, la colonia de más de 40 años de antigüedad actualmente cuenta con problemas de seguridad e iluminación y los residentes mencionaron que la situación empeoró desde hace pocos años.



Espiridión Holguín, habitante del lugar y dueño de una tienda de abarrotes, comentó que aunque las calles y la imagen del sector han mejorado, la presencia de personas ajenas y con aspecto sospechoso desprestigia el lugar.



"Ahora está mejor en cuanto a las calles, ya están pavimentadas, aunque hay unas que no, lo que sí está peor es la vigilancia, no pasan las patrullas o pasan en la mañana, y en la madrugada, que es cuando hay problemas, no pasan", platicó.



A pesar de no haber sido nunca víctima de algún robo, don Espiridión procura protegerse de los vándalos, por lo que en su negocio cuenta con una reja para evitar que los clientes tengan acceso a los productos fáciles de robar.



"Ni modo, tenemos que protegernos, a mí nunca me han hecho daño, tengo 35 años aquí con la tienda y no nos ha pasado nada, pero por eso tenemos la reja, para protegernos", indicó.



Falta pavimentación



La mayoría de las rúas de esta colonia se encuentran pavimentadas, pero los colonos afirmaron que hay calles que aún carecen de pavimento o que se encuentran en mal estado.



La calle San Pedro es una de las vías que se encuentran sin pavimentar los vecinos dijeron que a pesar de las múltiples solicitudes, las autoridades no han atendido el llamado.