Inmortalizan a Abigael Bohórquez con escultura de bronce

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Con la escultura del poeta sonorense Abigael Bohórquez, Óscar Cedillo dio inicio a una nueva etapa: La creación de grandes esculturas para embellecer el Centro Histórico de Hermosillo.



Fue hace once años cuando Cedillo empezó a realizar este arte, pues a pesar de haber estudiado Contabilidad Pública en la Universidad de Sonora, su pasión siempre fue la escultura.



“Yo empecé en un taller de esculturas para juguete, ahí trabajé algún tiempo en Estados Unidos para distintas marcas”, explicó, “pero piezas grandes y que estén en la ciudad, esta sería la primera”.



Puntualizó que su primera escultura fue el juguete Iron Man Hulkbuster, de Hasbro, de la cual se llevó a cabo una producción de miles de figuras. Sin embargo, ahora está presente en el Centro de la capital sonorense con la imagen del poeta caborquense.



“Abigael representa parte de la cultura de la gente ‘de a pie’, por eso está en una banca. No es una escultura que esté arriba en un pedestal inalcanzable, sino alguien a la mano, una persona del pueblo”, detalló.



El creador de la estatua manifestó que el objetivo es hacer más atractivo el Centro Histórico y que así como se han estado colocando murales, también se piensan realizar más esculturas.



“Estoy enamorado del arte, el hecho de que se use como parte de revivir un área que pudiera considerarse muerta, me parece perfecto”, subrayó, “perfecto para los que colaboramos en el rescate de ciertas áreas”.



Precisó que construir una obra de tal magnitud sí tiene un fuerte grado de complejidad, pero no deja de ser realizable, y ejemplificó que la escultura de Bohórquez le llevó alrededor de cuatro meses para finalizarla.



“Está hecha en un proceso en el que se usa bronce, resina y fibra, la escultura es durable y va a resistir mucho tiempo. Tiene una estructura metálica por dentro y aunque la banca es de madera, está tratada con barniz marino para la durabilidad”, explicó.



Óscar Cedillo consideró que de haber más esculturas alrededor de la ciudad o bien, lugares lejanos al Centro, ésta dejaría una mejor percepción ante los ojos de cualquier ciudadano.



“He visto que la dinámica de nuestra ciudad es hacer esculturas a políticos o personajes de la historia. Creo que deberían haber esculturas que te muevan a la imaginación, que te hagan pensar, ver la parte divertida de la vida”, concluyó.



Por el bulevar Hidalgo en el Centro Histórico de la ciudad se encuentra la escultura en honor al poeta sonorense Abigael Bohórquez.