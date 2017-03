Dejan su ciudad para atender a hijo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El matrimonio Valenzuela Lona dejó todo en su natal Nogales para radicar en Hermosillo, esto por la enfermedad de su hijo de 6 meses de nacido.



El pequeño padece de reflujo en etapa tres, lo que lo ha llevado a alimentarse por una sonda, pero a pesar de eso tanto su mamá como su papá tienen toda la fe de que saldrá adelante y su pequeño guerrero se recuperará.



Jesús Ramón Valenzuela Duarte, padre del menor, limpia vidrios en la gasolinera ubicada sobre la calle José S. Healy esquina con Monteverde y con lo que gana compra lo que puede para llevarle alimento a su esposa.



Las buenas personas no se han hecho esperar, algunos les han llevado pañales, alimento o ropa.



A pesar de eso ellos necesitan más ayuda porque requieren encontrar un cuarto o casa en renta cerca del Hospital de Ginecopediatría del IMSS de la Juárez.



Jesús Valenzuela busca trabajar en algo que le deje mayores ingresos, para con eso ayudarse un poco más, pues una señora se comprometió a pagarles la renta de una casa o cuarto durante el tiempo que el bebé requiera estar en Hermosillo.



"La verdad no encuentro trabajo porque no terminé la secundaria, pero la verdad sí necesito mucho un trabajo para que a mi esposa e hijo no les falte nada", comentó el papá del menor.



El camino que tienen que recorrer no es fácil porque el bebé tiene pendiente una cirugía que aún no está programada, lo que implica más tiempo en Hermosillo y más gasto.



"Le doy las gracias a las personas que se han tomado la molestia y vienen a ayudarnos, solamente les pido que si tienen algún trabajo para mí me digan y con ganas voy", manifestó.



Si gusta apoyarlos, ya sea con alimento, hospedaje o ropa puede comunicarse al teléfono 6311688883 o bien visitarlos por las mañanas en la gasolinera, en donde Jesús Ramón Valenzuela limpia vidrios.