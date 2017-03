Se quejan vecinos por un lote baldío

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un foco de infección y guarida de delincuentes es lo que representa para los vecinos de Quintas del Sol un lote baldío ubicado al final del bulevar Hermosur, y piden a las autoridades correspondientes que lo retiren.



Habitantes de la colonia ubicada al Sur de la ciudad comentaron que ya están enfadados de tener un basurero clandestino en la parte posterior de sus domicilios, ya que los olores que de ahí se expiden son insoportables y temen contraer una enfermedad.



"Yo tengo 3 años aquí y desde entonces ya estaba ese cochinero, pero ahora está peor, es un asco porque huele muy feo, hasta acá llega la peste a perro muerto, porque echan animales muertos y más la basura, no puede oler bien", opinó Verónica.



Vecinos que residen en los alrededores externaron que aunque el terreno esté al final de la colonia, no se les hace justo que tengan que soportar día y noche los olores, además de los animales rastreros y ponzoñosos que se crían ahí.



"Basura, escombro, animales muertos, muebles, inodoros, de todo tira la gente aquí y son los mismos vecinos, y uno no les puede decir nada porque se le echan encima y pues no queremos problemas, sólo que limpien eso", destacó Ingrid O.



La residente en la colonia desde hace 5 años agregó que por las condiciones que presenta y se encuentra prácticamente en el monte, el área es usada como guarida de delincuentes, por lo que hay mucha inseguridad en la colonia.



"Ahí se meten todos los vagos, hay un arroyo donde esconden las cosas que se roban, se meten por atrás de las casas, porque se presta el cochinero para que se escondan ahí", exclamó la vecina.