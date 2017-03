Presunto ladrón 'machetea' a perra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una perra fue herida con un machete por un presunto delincuente en el fraccionamiento Floresta, y sus habitantes se mostraron enfurecidos ante la situación y aseguran que harán justicia por su propia mano si las autoridades no la solucionan.



Fue el pasado jueves, alrededor de las 05:00 horas, en la sección Ceibas, de Floresta, cuando unos presuntos ladrones intentaban adentrarse a un domicilio, pero al escuchar ladridos, haciendo uso de un machete el delincuente lesionó en el lado izquierdo del cuello al can.



"Yo me levanto bien temprano y escuché que la perra lloró, y cuando salí, vi que estaba un ‘sangrero’ por toda la calle y vi a la perrita que estaba herida y al ‘fulano’ con el machete pegándole, hasta que le grité y salió corriendo", relató una vecina.



Por temor a represalias, los reportantes prefirieron permanecer en el anonimato, ya que aseguran que un vecino que invade una casa en la calle Girasoles, es el que roba y hace daño en la colonia, y es amigo de la persona que hirió al animal.



Los afectados comentaron que la perrita no tiene dueño, y junto con otros tres canes más cuidan las casas de todos los que residen en la calle, por lo que a los ladrones no les gustó la idea porque ladran cuando andan haciendo daño o robando.



"A estos perritos todos los cuidamos, los alimentamos y los bañamos, y en agradecimiento ellos nos cuidan, por eso los delincuentes se enojan, ya han matado a tres perros por lo mismo y ya estamos cansados, vamos a tener que accionar nosotros porque la Policía no hace nada", externó un integrante del comité de vecinos.



Más seguridad y rondines en el sector, solicitaron los colonos de Floresta, ya que lo que más urge en la colonia es vigilancia, principalmente en el parque, donde por las noches consumen drogas los jóvenes menores de edad.