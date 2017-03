Hasta 50 minutos esperan usuarios del transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El tiempo pasa y la espera por el transporte urbano parece no mejorar.



Las frecuencias máximas entre un camión y otro alcanzan hasta los 50 minutos en algunas líneas, según estudios con propuestas de solución que ya han sido entregados por asociaciones civiles a las autoridades.



Desde hace más de un año, tanto Vigilantes del Transporte como Unión de Usuarios realizan estudios mensuales y semanales de manera respectiva, para formular propuestas de solución a las problemáticas, siendo los largos tiempos de espera de las principales denuncias de los usuarios.



Tal situación ocasiona enojo en los beneficiarios que requieren tomar el camión urbano a diario para llegar a la escuela, hogar o sus empleos.



Alfonso López Villa, vocero de Vigilantes del Transporte, detalló que en la agrupación diariamente se reciben reportes de ciudadanos quejosos ante la llegada impuntual del camión a la parada correspondiente.



"Los tiempos de espera más largos que tenemos registrados nosotros son en la línea 12, 13 y 14, también la línea 2 y en una ocasión, en enero del año actual, se registraron hasta 60 minutos en la línea 13".



Detalló que desde el año 2013 la asociación comenzó a realizar auditorías mensuales para analizar la situación del servicio y posteriormente enviar el resultado a la Dirección del Transporte, sin embargo, las frecuencias de espera se mantienen sin presentar mejora.



FALTA ORGANIZACIÓN



A pesar del incremento de unidades, falta mayor organización y autoridad por parte de la delegación de Transporte para coordinar el horario de las rutas, señaló López Villa.



"Si pasan frecuentes no te suben porque regularmente vienen llenos, con respecto a la frecuencia no hay avance, hemos hablado con choferes, concesionarios y nada; queremos que los checadores tengan autoridad para que le exijan a los choferes.



"Todos los días tenemos este tipo de reportes y eso es algo que pasa en las unidades de todas las empresas, tanto de Femot, Sictuhsa, Portus y Siente".



LO MÁS DENUNCIADO



El presidente de la Unión de Usuarios, Ignacio Peinado Luna, detalló que en el estudio iniciado por la asociación desde mayo del año 2015, las largas frecuencias de espera son una constante denuncia de los usuarios.



Externó que cada estudio aplicado semanalmente ha sido enviado a la Dirección General del Transporte sin recibir respuesta concreta ante las problemáticas expuestas por los beneficiarios del servicio.



"El control de las frecuencias sigue siendo un reto para las empresas, el mejorar las frecuencias y sostenerlas en todas las rutas, con nosotros las líneas con mayor problema son las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 13".



Indicó que el tiempo promedio de espera se mantiene en 19 minutos, pero existen registros de hasta 40 ó 50 minutos, lo cual se ha registrado en la línea 2 ó 3.



Respecto al posible incremento de tarifa que se pudiera aplicar tras el aumento al precio de la gasolina, Peinado Luna comentó que sería congruente sólo si aplica un mejoramiento en la frecuencia de espera y/o en las condiciones generales del servicio.



AFECTA A USUARIOS



Afectaciones en el empleo y en la escuela es lo que sufren usuarios del transporte urbano tras las largas frecuencias de espera.



Mónica Salcido, empleada, señaló que para trasladarse a su trabajo tarda hasta más de una hora en sólo transportarse a su destino.



"Llego tarde a mi trabajo y de pilón cuando salgo del trabajo también llego tarde a mi casa porque se tarda mucho la línea 3, en total del trabajo a mi casa sí hago más de una hora nomás para transportarme".



Juan Domínguez, trabajador, detalló que el transporte que más utiliza es la línea 15, la cual ha esperado hasta por más de 40 minutos, situación que le ha originado conflictos en su empleo.



"Agarro un camión para el centro y aquí espero la 15, se tarda mucho y tengo que salir con mucho tiempo de la casa porque si no, no llego a tiempo y nunca se sabe si van a llegar puntuales".



Domínguez solicitó mayor atención por parte de las autoridades, pues dijo que durante el verano se resiente más la larga espera bajo los rayos del Sol.