Parrilleros sonorenses llevarán su sazón a mundial en EU

(GH)

El equipo sonorense de parrilleros "Insomniacs" es el rey del grill, luego de ganar el primer lugar en el Grill Master Champions Nacional realizado en Monterrey, Nuevo León.



"Insomniacs" está integrado por Sergio Castelo, Guillermo Olaiz, Alejandro Bernal, Ricardo Monreal, Daniel Olaiz y Francisco Córdova.



Con el triunfo de ayer obtuvieron su pase para representar a México como la Nueva Selección Mexicana de Parrilleros en el mundial que se realizará en mayo en Memphis, Tenessee.



Grill Master lo inició Alejandro Gutiérrez hace cuatro años en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de que los parrilleros compitieran entre ellos y al mismo tiempo convivieran y mostraran su talento.



CONQUISTAN SUS PLATILLOS



Los ganadores se preparan para participar en dicha competencia mundial de la mano con el equipo de la Sociedad Mexicana de Parrilleros.



Los sonorenses conquistaron el paladar de los jueces con tres platillos: Cordero, pescado y chile relleno de pastel de elote, preparado todo a las brasas.



"Insomniacs" ganó la etapa estatal en la Parrillada Grill Master que se llevó a cabo en mayo de 2016 en el Parque Recreativo La Sauceda, lo que les dio la oportunidad de competir a nivel nacional.



PREMIACIÓN



Anoche se llevó a cabo la premiación y se les dio su galardón a ocho equipos de parrilleros, además de su mandil distintivo, en una ceremonia llena de emoción y gran ambiente, pues los sonorenses contaron con muy buena porra.



De fondo con la clásica "We are the champions" de Queen, el equipo manifestó su alegría por el galardón obtenido y afirmaron que van con todo a competir al mundial.