Pondrá Ayuntamiento Manos a la Obra en el Mercado Municipal 2

Hermosillo, Sonora(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta, se reunió con locatarios del Mercado Municipal No. 2, a quienes anunció mejoras para que tengan un mejor lugar de trabajo y que los ciudadanos acudan cómodamente a hacer sus compras diarias.



Mediante el programa Manos a la Obra, en las calles interiores del lugar ubicado en calle Mendoza y 12 de Octubre se colocará pavimento nuevo, la Rafaela Ramírez será recarpeteada y en las vialidades aledañas se intervendrá con el Escuadrón de Bacheo, con una inversión de 753 mil 500 pesos.



"Maloro" Acosta dijo que se trabaja respecto a la capacidad económica del Ayuntamiento para realizar mejoras por las diferentes colonias de la ciudad, porque el descuido de muchos años tiene las vialidades en un mal estado general.



Los trabajos iniciarán a más tardar en 10 días y culminarán dentro de un mes, fecha para la cual el presidente municipal pidió realizar otra reunión con los alrededor de 50 locatarios, con el fin de revisar los avances en sus peticiones anteriores y hablar de nuevas propuestas para un futuro.



Sobre la calle Mendoza, los comerciantes solicitaron tener un área de carga y descarga, para lo cual se colocará señalización horizontal y vertical, para que realicen las maniobras para recibir producto con seguridad.



César Uriarte, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado No. 2, agradeció la presencia de las autoridades y destacó que en los más de 50 años que tiene el lugar no habían sido atendidos de manera personal por el presidente municipal.



Los asistentes aprovecharon para exponer sugerencias e inquietudes y solicitaron aumentar la vigilancia, a lo que el alcalde instruyó a personal de Seguridad Pública Municipal dar mayor número de rondines por las noches y madrugada.



En la reunión estuvieron Miguel Ángel Córdova, titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología; Carlos Rodríguez Freaner, director de Desarrollo Social; Gerardo Togawa, director de Infraestructura; y Manuel Ochoa Romo, director del Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública.