El 13% de solicitantes de licencia de conducir reprueba algún examen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un promedio de 60 personas acuden diariamente al Módulo de Seguridad Pública a solicitar su licencia de conducir y alrededor del 13% reprueba el examen, reveló el policía encargado del Departamento de Licencias.



César Alejandro López Arana destacó que el año pasado su departamento autorizó 10 mil 410 trámites para obtener la licencia y mil 951 personas reprobaron algún tipo de examen.



"Para que la persona obtenga su licencia tiene que pasar los exámenes que se le aplican, que va desde el examen médico, teórico y el práctico. El trámite consta del llenado de solicitud, después se envía a la persona a una revisión médica", dijo.



Cuando el médico autoriza que la persona es apta para conducir, explicó, se le brinda un curso de teoría, el cual tiene una duración aproximada de dos a tres horas, para que posteriormente haga el examen teórico y la evaluación práctica.



Indicó que estas mismas medidas se aplican en los adolescentes, que a partir de los 16 años de edad soliciten permiso para conducir y que tengan la autorización de sus padres, o a las personas que contratan el servicio de un gestor o academia de manejo.



FALLAN MÁS EN CAMPO



César Alejandro López Arana señaló que cada una de las evaluaciones tiene la misma importancia, pero que es la práctica de campo donde más fallan los solicitantes.



"Evaluamos desde cómo aborda el vehículo, las medidas de seguridad que utiliza el conductor para iniciar la marcha el vehículo, que obedezca los límites de velocidad, que haga uso del cinturón, entre otros, y tenemos un formato con el que calificamos", enlistó.



El experto detalló que son 30 puntos los que se toman en cuenta y se califican en un recorrido por las calles del Centro de la ciudad, que tiene una duración aproximada de cinco a diez minutos y sólo se permite fallar en cuatro de ellos.



Mencionó que desde que la Ley de Tránsito obliga a los conductores a llevar el curso de capacitación, son cada vez menos los que reprueban la teoría, y en caso de que no pasaran el examen, a la persona se le informa qué es lo que hizo mal y cómo puede corregirlo, para que vuelva a hacerlo.



SUFRE CON EL TEÓRICO



Para Leoncio Torres el examen teórico ha sido su "talón de Aquiles", ya que lo ha reprobado en dos ocasiones, pero no se dará por vencido porque la licencia la requiere para poder trabajar.



"Ya es la segunda vez que lo hago y lo reprobé, porque traigo muchas cosas en la cabeza, mi esposa tiene embarazo de riesgo y no he dormido, estoy muy preocupado y he trabajado mucho, todo esto me afecta para no poder concentrarme, pero sí está bien que nos califiquen para que estemos aptos para manejar", apuntó.



Algunos conductores consideran este tipo de trámites como un poco molesto, engorroso e innecesario, aunque están conscientes de que es un requisito que la ley les exige para poder estar detrás del volante.



"Pienso que no es necesario hacer todas estas cosas. Para qué, si ya con que sepa uno manejar, es pérdida de tiempo, es lógico que si viene uno a solicitar la licencia es porque ya sabe manejar y sabe de Educación Vial", comentó Rosa Amelia Arriola.



Hay conductores que llevan años detrás del volante y nunca habían solicitado su permiso para conducir, como Omar Rodríguez.



"Ya tengo tres años que manejo y nunca había pedido la licencia, pero como quiero sacar un carro de agencia, me lo piden y ya hice los exámenes, estoy esperando la práctica, y estoy de acuerdo con los exámenes porque la gente debe de saber manejar y así evitar accidentes", acentuó.



VIGILAN EVALUACIONES



El oficial encargado del Módulo de Licencias señaló que es muy importante que un oficial de tránsito realice cada una de las evaluaciones, ya que a la hora de estar detrás del volante, en algunas ocasiones el conductor pierde el control de la situación y ocurren accidentes.



"Ha pasado que se ponen tan nerviosos que ocurren percances, como choques, por eso es muy importante la evaluación al conducir, saber si pueden controlarse cuando van manejando, pero si chocan y son los causantes, se les niega la licencia", aclaró.



Uno de los motivos para que a una persona se le cancele la licencia, ya sea temporal o de manera indefinida como lo marca el Artículo 34 de la Ley de Tránsito, añadió, es por conducir en estado de ebriedad.



Otra razón es que tenga más de tres multas al año por conducir a exceso de velocidad o que sea responsable de tres accidentes donde hayan resultado personas lesionadas en menos de un año, pero es un juez el que define la situación, concluyó.