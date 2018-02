Empresa concesionaria debe exigir pago del seguro, afirma abogado

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Es obligación de la empresa concesionaria del camión urbano exigir a la compañía aseguradora el cumplimiento del contrato del seguro de pasajero, afirmó el abogado Héctor Contreras Pérez.



Del caso de Lucía Guadalupe Corona Ortega, la joven de 20 años que el pasado 20 de noviembre del 2017 cayó de una unidad de la empresa Sictuhsa mientras descendía, y a la fecha la aseguradora no se ha hecho responsable de los gastos médicos, el licenciado en Derecho indicó que la afectada puede recurrir a la vía legal.



Primero debe acudir ante la Comisión de Seguros y Fianzas para iniciar un procedimiento conciliatorio voluntario y que en caso de haber resistencia por parte de la compañía aseguradora a cubrir la póliza, explicó, puede plantearlo ante un juzgado de primera instancia para demandar tanto a la aseguradora como a la empresa propietaria del camión.



"Haya o no haya seguro, de lo que no hay ninguna duda es que la empresa transportista tiene una responsabilidad de tipo civil que inclusive puede convertirse en una responsabilidad de tipo penal en caso de que el conductor del camión hubiese ido manejando de manera imprudente, inapropiada o negligente", precisó el abogado.



"Ella está recibiendo una alteración en su salud como consecuencia de las lesiones que se le generaron cuando iba a bordo del camión", agregó.