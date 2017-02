Familia seguirá en la lucha por regreso de Lupita

PHOENIX, ARIZONA (GH)(GH)

A seguir en la lucha por el regreso de Lupita es lo que le queda a su esposo, afirmó ayer en Phoenix, Arizona.



"Vamos seguir luchando no sabemos nada concreto, se va a seguir peleando por ella y va a estar con su tierra natal con la familia, no puedo decir más ahorita ella allá y nosotros aquí", apuntó.



El esposo de Lupita prefirió no hablar de su estatus migratorio.



Entrevistado al salir de un foro conpolíticos y funcionarios de México, así como líderes de organizaciones migratorias, señaló que acudió para pedirles que sigan apoyando a su esposa.



"Vine para traerles un mensaje primeramente que se han comprometido a ayudar a mi esposa ahorita estamos recibiendo muchas llamadas de varios tipos de senadores y personas en puestos de Gobierno", indicó.



"Dejarles claro de que cumplan la promesa que cuando regrese a su Estado natal que es Guanajuato la sigan apoyando, que no sea una mezcla de palabras, que no quieran un minuto de fama y decirles que como mi esposa hay muchas Lupitas que van a ser afectadas y separadas como ella", dijo.



El reto será convertirse en padre y madre y que nunca por sustituir a su esposa.



"El hecho de ser solamente padre es gran responsabilidad y hacerlo de madre es responsabilidad muy grande que no cualquiera puede hacer".



agregó, "no voy a sustituir a mi esposa, es imposible hacer el papel de una madre".