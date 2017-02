Busca construir confianza para propiciar estabilidad

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como un rector que construya la confianza en la comunidad universitaria, cercano a los estudiantes y trabajadores y que propicie la estabilidad laboral, es como se visualiza Rafael Ramírez Villaescusa al frente de la Universidad de Sonora.



"Quiero que dentro de cuatro años la Universidad de Sonora se afiance no nada más como una institución de referencia en el ámbito regional, sino como la institución de referencia en el ámbito nacional y por qué no, en el ámbito internacional", aseguró.



El académico del Departamento de Derecho y aspirante a la Rectoría de la Unison expuso que esta institución vive un momento de claroscuros, con fortalezas que se pueden aprovechar pero con retos y oportunidades por afrontar.



"En su conjunto yo diría que requiere de un cambio, un cambio con responsabilidad, que se construya a partir de lo bueno que se ha edificado, pero que se compromete a realizar aquellos cambios que la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto demandan", dijo.



Como parte de su plan de trabajo en su aspiración por llegar a la Rectoría, abundó que buscará el uso responsable de los recursos financieros de la institución, para lo cual plantea la desaparición de la Secretaría General de Finanzas y la transparencia de los funcionarios.



"Una de mis propuestas va en el sentido de que tanto el rector como sus colaboradores cercanos y directos, hasta el nivel de director general, hagan pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, la llamada 3de3. En mi caso, yo soy el único aspirante que las ha hecho públicas", resaltó.



Otra propuesta en ese sentido es la expedición de lineamientos de austeridad aplicables al rector y los principales funcionarios, sobre todo para evitar que la Universidad pague salarios por encima de los 100 mil pesos.



"A mí me parece que ésta es una bofetada para la comunidad universitaria, en donde las autoridades tienen sueldos de primer mundo y en donde muchos de los trabajadores a duras penas llegan al final del mes", externó.



Estas medidas, en conjunto con un diálogo que por normatividad sea obligatorio entre la autoridad y las bases trabajadoras, señaló Rafael Ramírez, ayudarán además a desaparecer los fantasmas de las huelgas en la Unison.



"Creo que ha faltado mucho diálogo, creo que ha habido soberbia en la autoridad universitaria, se ha mantenido alejada de la comunidad, es realmente extraño ver al rector recorrer los pasillos de la Universidad, que el rector visite los departamentos, y esto no debe ser así", sostuvo.



Pero una de las líneas más importantes de su proyecto, enfatizó, consiste en garantizar en primer lugar educación de calidad con visión nacional e internacional, a través de la revisión de planes de estudio en alianza con los sectores externos.



"Debe de contemplar la presencia de emprendedores, de innovadores, porque la Universidad le debe de apostar al emprendimiento, a la innovación, como uno de sus sellos característicos", consideró.



Dentro del mismo eje, también propone la implementación de un modelo de doble titulación en carreras compatibles, así como el fortalecimiento del posgrado y de la investigación y la actualización del esquema de prácticas profesionales.



Ramírez Villaescusa manifestó que la vida académica es uno de los aspectos más preocupantes en este momento para la institución, pues si bien la opinión de los empleadores es favorable en su mayoría, se tienen todavía muchas necesidades por atender.



"Queremos que nuestros jóvenes salgan y sean los que pongan las empresas que generen el empleo que nuestro Estado requiere", apuntó, "pero también que sean los encargados de realizar innovaciones y desarrollo".