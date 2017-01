Piden títulos de propiedad habitantes del vaso de la presa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 30 vecinos de las colonias Amapolas, Metalera y Bella Vista, al Oriente de la ciudad, se manifestaron ayer afuera del Palacio Municipal para exigir la regularización de los terrenos en los que habitan por más de 40 años.



Los inconformes señalaron que en los últimos años el Ayuntamiento han entregado títulos de propiedad en la zona del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez pero únicamente a familias adineradas de Hermosillo.



Rosa Delia Coronado López, habitante de la colonia Amapolas, puntualizó que en total hay alrededor de 500 familias que no cuentan con la documentación que les garantice la certeza jurídica del predio donde viven.



“Nosotros no contamos con título porque vivimos en una parte que corresponde a los antiguos ejidos de Hermosillo y hay un acuerdo para que las personas que habiten en donde se posesionen se consideren propietarios, pero tanto el Ayuntamiento como el Gobierno del Estado no nos han respondido”, expuso la vecina.



ZONA FEDERAL



Por situarse en la zona del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez los terrenos de colonias ubicadas al Oriente de Hermosillo no pueden ser regularizados, indicó el presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



El alcalde detalló que por tratarse de una zona federal, la petición vecinal de entrega de títulos de propiedad está siendo llevado por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).