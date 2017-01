Cuatro décadas de tapizar muebles

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace 40 años el señor Ramón Martínez se ha dedicado a la tapicería y aunque en estos tiempos la gente prefiera comprar muebles nuevos, este oficio le ha dejado grandes satisfacciones.



En 1976 inició trabajando en una fábrica de muebles, años después se reunió con dos compañeros para iniciar en un taller de tapicería y fue donde aprendió este oficio que hasta la fecha mantiene.



"Empecé a trabajar en una fábrica de muebles, de ayudante, luego me habló un señor para trabajar en un taller de tapicería y ahí aprendí, luego empecé a trabajar solo con mis clientes", platicó.



Todos los días Ramón inicia su jornada desde temprano para aprovechar el tiempo y si el día está tranquilo descansa sentado en un asiento en la banqueta, tomando café a media mañana.



Desde parches a asiento de automóvil hasta fabricación de salas, son algunos de los trabajos que Ramón realiza en su taller ubicado en la calle Aguascalientes esquina con Aldama, en la colonia Balderrama.



"Todavía hay gente que tapiza los muebles, aunque ahora que todo se vende en abonos la gente prefiere comprar muebles nuevos en abonos para no pagar por el tapiz, pero sí hay trabajo", dijo.



Aunque a veces el trabajo es poco, Ramón de 66 años, aseguró que no le enfada, pues siempre trata de hacer cosas distintas, además su secreto es trabajar como si tuviera jefe, cumpliendo con horario y nunca dejar trabajo pendiente.