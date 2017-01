Necesita ayuda para comprar nebulizador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un apoyo para conseguir un nebulizador, ya sea nuevo o usado, solicita Guadalupe Ochoa Siqueiros, con el fin de poder controlar un poco el asma que padece su hija y que se recrudece con las bajas temperaturas.



La madre de familia externó que ya han sido varias las ocasiones, sobre todo en las últimas semanas, en que Flor Yazmín, de 13 años de edad, tiene alguna crisis ocasionada por su enfermedad y que se complica por su estado de desnutrición.



"En el Hospital Infantil le pusieron el aparato porque no podía respirar, pero me dijeron que yo se lo tengo que comprar, pero no tengo dinero, vale dos mil pesos, o si hay gente que lo tenga y no lo ocupe, se lo voy a agradecer", dijo.



Y es que la familia, conformada por Guadalupe, su esposo y tres hijos, habita en una vivienda de cartón ubicada en las faldas del cerro de la colonia Las Amapolas, en donde el frío se resiente aún más.



"Con las poquitas cobijas que tenemos la estamos haciendo, porque sí hace frío, ella se ahoga y se pone morada, no puede respirar, por eso ocupa el nebulizador", agregó.



Debido a una enfermedad de su esposo que le impide moverse, Ochoa Siqueiros es quien mantiene a su familia, sólo con la venta de dulces en las calles y poblados cercanos a Hermosillo, con lo que gana entre 30 y 80 pesos diarios.



¡APÓYALA!

Si desea apoyar a Flor Yazmín y a su familia, puede comunicarse por teléfono con su mamá, al número 6621 728203.