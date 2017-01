Piden vecinos más vigilancia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más rondines policiacos en la comunidad es lo que solicitan vecinos del Ejido La Victoria pues denuncian hogar abandonado en el cual incrementó el registro de actos delictivos suscitados en el lugar.



La casa situada por la calle Miguel Hidalgo, entre Edmundo Astiazaran e Independencia, se encuentra en estado de abandono desde hace más de un año, externó Ramona Durazo, habitante del área.



"A todas horas se ve que entran y salen personas a esa casa que ya tiene rato abandonada", comentó, "nos sentimos inseguros porque antes no se veía esto y no sabemos qué pueda pasar, tengo que cerrar muy bien las puertas de la casa y cerrar las ventanas para sentirme más segura".



José Luján Cortés, colono del área, señaló que los rondines policiacos en la comunidad son poco constantes y por ello solicita mayor atención por parte de las autoridades competentes.



"Dos veces he necesitado de la Policia y si llegan, llegan a venir una hora después o mínimo unos cuarenta minutos tarde", agregó, "tengo 20 años viviendo aquí y nunca había estado tan feo y eso que antes se veían más patrullas en las calles".