Detienen a vecinos por "maltratar" a presunto ladrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Acusados de golpear y amarrar a un presunto ladrón a un poste de alumbrado público, del fraccionamiento Bicentenario, un total de 15 vecinos fueron arrestados momentos después de que supuestamente se cometieron los hechos.



A través de una denuncia ciudadana que los residentes de la colonia ubicada al Norte de la ciudad, interpusieron a esta Casa Editorial, se expuso que alrededor de las 17:00 horas del martes, la Policía Municipal detuvo a los vecinos que presuntamente participaron en una golpiza.



Habitantes de la sección 1910 platicaron que alrededor de las 15:00 horas, una vecina se percató de que un hombre había robado en un domicilio, por lo que los demás vecinos decidieron ir tras él y amarrarlo a un poste ubicado en las calles Bicentenario y Penachos.



"Pero mientras llegaba la patrulla, el ratero tiraba patadas y para detenerlo lo amarraron porque se quería escapar, no había de otra".



"Pero dicen que lo golpearon y por eso se llevaron a 15 a la Comandancia del Cortijo, en vez de darnos justicia a nosotros, se la dieron al ratero", expresó un residente en la colonia desde hace cuatro años.



Una mujer que relató el suceso, detalló que después de que detuvieron a los vecinos, se realizó una junta vecinal donde se acordó ir a la Jefatura de Policía para exigir la libertad de los colonos, ya que lo único que hicieron es defenderse de la delincuencia.



"Después de la reunión nos fuimos a la comandancia porque dijeron que había cinco detenidos, ya eran como las 09:30 de la noche, y cuando llegamos quedaban tres, porque no tenían para pagar la fianza de 500 pesos".



"Entre todos hicimos cooperación y pagamos la fianza de los tres que quedaban porque no tenían cómo pagarla", agregó la vecina, "y no es justo, porque estamos cansados de que las autoridades no hacen nada, ya hasta lo habían soltado cuando se llevaron a los vecinos".



Pierde confianza



Los colonos aseguraron que ya no tienen confianza en las corporaciones policiacas debido a la mala atención hacia los ciudadanos, ya que llegan tarde cuando los llaman y rara vez aseguran a los ladrones, por lo que piden más atención a la colonia.



"Pues necesitamos que estén vigilando a diario, la colonia siempre fue muy tranquila, hasta hace unos meses que empezaron a robar, y le llamas a la patrulla y tardan más de media hora en llegar, por eso no confiamos en ellos", expresó otra residente.