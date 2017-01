Baldío genera malos olores en el ambiente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde hace diez años se encuentran batallando los vecinos de la colonia Revolución 1 con terreno un baldío utilizado por indigentes para arrojar basura que expide pésimos olores en la comunidad.



Soportar el registro de moscos, olores insoportables e inseguridad es lo que implica a vecinos el lote situado en la calle Ernesto Salazar, entre Fidel Velásquez y Manuel Bobadilla.



Diana Enciso, residente del lugar, externó que meses atrás, una persona de aspecto indigente vivía en el terreno y su paso por el terreno incrementó la acumulación de basura e inseguridad en el sitio.



"Este terreno ya tiene muchos años así, en tiempo de calor tenemos muchos problemas con los mosquitos que salen por tanta maleza y suciedad".



"Antes vivía una persona ahí y se agrandó el basurero pero también muchas veces las mismas personas de aquí tiran bolsa de basura en el terreno".



Carlos Soto, colono del área, solicitó pronta intervención de las autoridades para evitar mayor acumulación de desechos en el sitio.



"Creo que los mismos vecinos ya habían reportado pero no he visto que vengan a limpiar", agregó, "mínimo que le pidan a los dueños que cerquen para que ya no entre nadie y se mantenga limpio".