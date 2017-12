Origina fauna nociva y contamina el sector

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Durante un largo tiempo en una vivienda de la colonia 5 de Mayo, que se encuentra en estado de abandono, se ha acumulado maleza y residuos de todo tipo, situación que mantiene preocupados a los vecinos.



El mal estado en el que se encuentra el inmueble situado sobre la calle 5 de Mayo, entre Nuevo León y Fray Hermenegildo Rangel Lugo, provoca dolores de cabeza a más de uno de los residentes, aseveraron.



Obed Samaniego, aledaño al sitio, puntualizó que aunque la vivienda no ha sido invadida por malvivientes, dentro de ella se ha acumulado basura y maleza desde hace varios años.



"La casa siempre ha dado problemas porque crece mucha maleza y luego, con la basurita que va dejando la gente, se crían los animales; es el problema que tenemos nosotros ahorita y no se vale, porque el peligro lo estamos teniendo todos los vecinos", aseguró.



Además de la suciedad que se genera dentro del inmueble, sobre la banqueta también hay montones de desechos y ramas de árboles que dejaron los mismos habitantes de la colonia, afirmó Arizabel Medina.



"Eso nos tiene tan hartos, por si fuera poco el cochinero que tiene la casa, también el que está afuera, nos tiene muy enfadados (la situación): A la gente le valió y vino y dejó ese montón de ramas y basura, y no fueron más que los vecinos, eso se ve muy mal, está obstruyendo el paso", acentuó.



Los habitantes de la colonia 5 de Mayo hacen un llamado a los mismos vecinos para no contribuir más con la contaminación que origina dicha vivienda, pues consideran que es suficiente con el problema de maleza que abunda en su interior.