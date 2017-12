Les "pega" duro el frío en la calle

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La temible temporada para las personas vulnerables llegó: El frío calador típico de la capital sonorense está haciendo acto de presencia con intensas heladas que se sienten durante las mañanas y tardes.



A veces un suéter no es suficiente para mantener el calor durante las noches y mañanas, algunas personas que viven en la calle están a la espera de que alguien, de buen corazón, les done alguna frazada para mitigar un poco más el frío.



"Estábamos muy a gusto en días anteriores", relató Ricardo Álvarez, un señor en situación de calle que se siente triste cada vez que el frío llega a Hermosillo, pues no cuenta con la protección suficiente para sobrellevarlo.



"Es muy duro pasar el frío, pero qué le vamos hacer, te cala muy feo el viento helado, pero ni modo, ahí le estamos haciendo la luchita de salir adelante en lo que se pueda trabajar, y yo le doy gracias a Dios de que haya gente tan buena que nos dé unas cobijas", comentó.



Yuri Hernández, una joven madre, aseguró que a pesar de vivir refugiada en un pequeño cuarto, éste no es suficiente para calmar el frío, que cada vez es más intenso en la ciudad.



"Hace mucho frío y una cobija para nosotros no es suficiente, nosotros tenemos casa pero es muy helada, tenemos que dormir juntos para que no nos haga el frío; si nos ven en las calles que nos den una cobija, con eso nos conformamos", mencionó.



Aunque apenas el fuerte frío ha empezado en Hermosillo, este ya está afectando a los ciudadanos más vulnerables, que a veces tienen que dormir en las frías banquetas o ásperas bancas sin ninguna protección más que sus ropas.