Toman precauciones para no ser blanco de vándalos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No transitar sin compañía por lugares desolados y oscuros, estar siempre alerta a la hora de cruzar por un terreno baldío y tratar de alejarse lo más posible de las "bolitas" que se juntan en las esquinas, son algunas de las precauciones que los estudiantes toman al salir de la escuela.



La problemática de robos, asaltos y agresiones tanto físicas como verbales, lamentablemente muchos estudiantes de secundaria y bachillerato la padecen seguido, en especial en planteles ubicados en las colonias de mayor incidencia delictiva.



Mario, estudiante de la Secundaria Técnica 66, ubicada en la colonia Solidaridad, consideró que el estar dentro de la escuela es "estar a salvo", pero el salir y dirigirse a su casa, que se ubica a cuatro calles de ahí, en ocasiones "lo sufre".



"Es que a veces se juntan los morros en la esquina, y son morros que estuvieron aquí y que los corrieron, pero te piden un peso y si no traes, muchas veces te quieren pegar o quitar lo que traigas", relató.



El estudiante de tercer grado, del turno vespertino, señaló que en la hora de entrada no hay mucho problema, pero que al salir prefiere agruparse con compañeros, ya que algunas de las calles no tienen alumbrado y aprovechan los delincuentes la situación.



SITIOS DE RIESGO



Uno de los problemas que consideran los estudiantes es que cerca de sus escuelas hay terrenos baldíos o construcciones abandonadas que son utilizadas por los delincuentes para drogarse o esconderse para atacarlos cuando transitan por el lugar, como en el caso del Cecyte Pueblitos.



"Ya han asaltado a muchos aquí en el canal (a un costado de calle Enguerrando Tapia), a una del tercer semestre, hace como tres meses la jalaron y quisieron abusar de ella, porque se meten los cholos y está bien oscuro, muchos tenemos que cruzar por ahí porque vivimos en Pueblitos", expresó Nidia, una alumna de dicha institución.



En la colonia San Luis, estudiantes de la Secundaria General Número 3 "Alfredo E. Uruchurtu", ubicada en las calles Pilares y Lampazos, se quejaron de los asaltos que viven casi a diario por presuntos delincuentes que en su mayoría son menores de edad.



Aseguraron que principalmente a la salida del turno vespertino es cuando los alumnos tienen que cuidarse más, incluso algunos padres de familia tiene que acudir por ellos.



"Yo tengo que venir todos los días por mi hijo porque ya me lo golpearon una vez para quitarle el dinero, y son puros chamaquitos de 9 ó 10 años que traen hasta cuchillo y todo, pero la Policía dice que no les puede hacer nada, porque así está la ley", indicó Maribel Cruz, madre de familia.



LA OTRA CARA



Quienes también padecen la inseguridad afuera de las escuelas son los vecinos que habitan a los alrededores, pero esta vez los actos delictivos los cometen los mismos estudiantes, como aseguraron los colonos de Los Olivos.



Los afectados prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, pero externaron que en las calles aledañas a la Secundaria General Número 7 "José María González", seguido se presentan riñas entre los mismos alumnos y que incluso algunos delinquen en la colonia.



"Se la llevan peleando, se juntan hasta 50 chamacos y hacen peleas, hasta mujeres participan ahí. Mi casa ya me la tienen toda apedreada, ya he hablado con el director y no han hecho nada, los mismos chamacos de ahí son los que roban y asaltan", opinó una vecina.



Según comentarios de ciudadanos, la vigilancia en las zonas escolares conflictivas es buena, ya que casualmente las patrullas realizan recorridos, pero mencionaron que no sirve de mucho ya que, por tratarse de menores de edad, no se les puede hacer nada.



"Dicen que tienen que agarrarlos en el momento justo cuando están haciendo sus cosas para poder detenerlos, porque no hay de otra, que mejor los acusemos con sus padres, pero sus papás están igual o peor que ellos. La que no funciona es la ley", acentuó Martha, residente de El Mariachi.