"Si las estiras puedes ver el cielo, de verdad, no son mentiras"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para cubrirse del frío, la Familia González apenas tiene unas cuatro cobijas "estrelleras"; les dicen así porque si se las ponen frente a los ojos, de tan delgadas y transparentes que están, pueden ver las estrellas por la noche.



Francisca y Yajaira González, madre e hija, ríen mientras dicen esto e invitan a comprobar que su afirmación es real, al mostrar un par de cobijas colgadas en el tendedero.



"Pues estas cobijas tenemos", dijo Francisca, de 46 años de edad, "son puras delgaditas y con esas nos tapamos, pero no nos calentamos nada; de verdad, si las estiras así, puedes ver el cielo, no son mentiras".



En su casa de cartón rodeada de rosales, en la invasión El Guayacán, viven ellas junto a Saúl, un hombre discapacitado de 30 años de edad e hijo de Francisca; y con Glenda, de 18 años, también hija de la señora.



Tanto Yajaira como Glenda son madres solteras; la primera es madre de Nahomi, de cinco años de edad, y la segunda de Isaac, un pequeño de 1 año y 3 meses; a ambos les urgen ropa y zapatos para soportar el invierno.



La señora Francisca se dedica a elaborar piñatas en forma de estrella para vender sólo durante esta temporada; tiene poquitas, relató, porque con las lluvias que se registraron la semana pasada su casa se le goteó toda y las piñatas se le arruinaron.



"Hago poquitas porque se me gotea mi casa, ahorita tengo unas 15; las vendo a 120 pesos en el bulevar Progreso y Arizona a partir del 24 de diciembre en la noche; así pasamos la Navidad mi sobrino y yo, que me presta su triciclo para acarrearlas.



"Ya si las vendemos y sacamos alguna ganancia, compramos para hacer los tamales para la cena; para Año Nuevo, hacemos lo mismo, es lento, porque batallamos mucho para venderlas", explicó Francisca.



Más allá de la cena o de las carencias actuales, lo que preocupa a la familia es perder su casa y su pequeño terreno, pues les pidieron desalojar en un mes.



"Tenemos seis años aquí, pero no sabemos qué va a pasar", externó con preocupación, "vamos a esperar a que empiece el año para hablar con las autoridades, a ver si nos van a reubicar o qué, porque no nos queremos ir de aquí".