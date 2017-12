Se vuelve intransitable la avenida Progreso

(GH)

Entre los estragos que dejaron las lluvias registradas en los meses de julio y agosto destaca el mal estado en el que se encuentra la calle Progreso, entre Jardineros y Tizoc, en la colonia Cuauhtémoc, señalan residentes.



De acuerdo con declaraciones de los vecinos, el paso del agua destrozó el suelo y se formaron enormes baches que siguen creciendo, ahora con el transitar de los automóviles.



"Esto ya está desde julio, por las primeras lluvias que cayeron; desde entonces están ahí los hoyos que cada vez se hacen más grandes", indicó Gilda Gutiérrez, "al principio los rellenábamos, pero ahorita ya ni caso tiene porque de todas maneras la tierra o el escombro que le echamos se sale".



Rebecca Elizondo, también habitante en el sector afectado, precisó que aunque en varias ocasiones se ha puesto un reporte, todavía no obtienen una respuesta favorable por parte de las autoridades competentes.



"Ya hemos reportado muchas veces y nada que vienen, y sí consideramos riesgoso este pedazo por lo mismo, porque no estarán muy grandes los hoyos, pero sí están profundos. Muchos carros caen, no se han ponchado porque yo he visto cuando se paran a checar las llantas y al ratito se van", describió.



Los residentes de la colonia Cuauhtémoc exhortan a la autoridad correspondiente a realizar al menos un bacheo por la calle Progreso, pues consideran que está en muy mal estado y que circular por la rúa es sumamente difícil.