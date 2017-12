Impulso a iniciativas sociales es la mayor satisfacción: Corella

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El impulso a iniciativas sociales en favor de los más desprotegidos representa para la diputada federal por Sonora, Susana Corella Platt, la principal satisfacción de formar parte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.



En entrevista la representante del IV Distrito Electoral de Sonora, se comprometió a seguir trabajando por mejorar la calidad de los habitantes de los 39 municipios que lo conforman.



Entre las iniciativas que ha presentado en el pleno y que a la fecha han repercutido en mayores beneficios para sus representados destacó la defensa de trabajadores contra crédito bancario "fast track", es decir la contratación de créditos bancarios en cajeros automáticos.



"En ocasiones sin saber presionaban el botón del cajero y su sueldo quedaba comprometido por un año o más porque les llegaba un préstamo desde 50 mil pesos hasta 100 mil pesos, nosotros presentamos esa iniciativa y va a proteger el salario de los trabajadores y responde a sindicatos del sector de la industria manufacturera", expuso.



Como parte de labor legislativa subrayó la presentación de la iniciativa de la Ley de Autismo para Sonora, que busca el reconocimiento como una condición del ser humano y no como enfermedad.



Explicó que en 2014 el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó la iniciativa de la Ley General para la Protección y Atención de Personas con la Condición del Espectro Autista ante el Congreso de la Unión y que se logró la homologación en el Estado de Sonora.



"Esta Ley es muy importante porque impulsa la plena integración e inclusión de las personas con la condición del espectro autista, sobre todo para niños, niñas y adolescentes", apuntó la diputada federal.



Para lograr para Sonora mayores montos económicos en recursos federales, Corella Platt indicó que busca que los municipios de Guaymas y Empalme sean preconocidos como área conurbada, es decir una misma zona.



Puntualizó que hoy en día ya se tiene un monto de 90 millones pesos correspondientes a los presupuestos de egreso federal (PEF) de 2017 y 2018 para la rehabilitación del Puente Douglas que une a ambos municipios.



PREOCUPA INSEGURIDAD



Como exalcaldesa de Guaymas, Susana Corella señaló que hoy en día la inseguridad y el narcomenudeo son los principales problemas que enfrenta el municipio.



Consideró que la pérdida de valores en el úncelo familiar ha favorecido el ingreso de grupos delictivos de otros estados de la República que se dedican al crimen organizado y que han logrado captar la atención de los jóvenes.



"Me da mucha tristeza ver que la inseguridad llegó a Guaymas, me da mucha tristeza ver que la falta del sentido de pertenencia en nuestros jóvenes nos coloque como el municipio en primer lugar en suicidios", refirió.



De la administración municipal actual en el municipio de Guaymas encabezada por Lorenzo de Cima Dworak, la diputada federal consideró que ha hecho lo que está al alcance de sus posibilidades pero que s su juicio le ha faltado experiencia para gobernar.



"No se si no ha estado bien asesorado pero no ha llegado mucho recurso para el municipio de Guaymas y el Municipio lo requiere, creo que Lorenzo todavía está a tiempo para cerrar bien este periodo y el tiempo es quien dirá si le cumplió o no a los guaymenses", declaró la diputada federal del tricolor.