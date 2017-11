Ofrece concha nácar en el muelle de Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una embolia que sufrió hace tres años la dejó con dificultades para caminar, pero eso no fue impedimento para que María del Socorro García García buscara una nueva oportunidad de trabajo en el muelle de Kino Pueblo.



Desde hace más de 30 años la originaria de Zacatecas se había encargado de la solicitud de permisos para vendedores en el muelle y vendía cocos helados y mango con chile, pero después de su enfermedad ya no pudo, por lo que buscó una nueva forma de ganarse la vida.



"Vendía cocos helados y mangos con chile en Kino Nuevo, pero me pegó una embolia y ya no pude trabajar, me dieron chance de cobrar el baño y me puse a vender pulseras y conchas para no enfadarme", platicó.



Entre los artículos que más vende son caracoles, que según cuenta si lo acercas a tu oído puedes escuchar un sonido muy parecido a las olas del mar, además de concha nácar que sirve como tratamiento para la piel.



"Los buzos lo sacan y la gente me lo compra a mí, el caracol lo vendo a 30 pesos y la concha nácar a 10, se lavan bien y se le echa limón y se pone a serenar toda la noche, ya al otro día te lo pones en la cara, es muy buena para la cara y las cicatrices", comentó.



María del Socorro tiene dificultades para caminar, por lo que utiliza una pequeña motoneta con la que se traslada todos los días a su lugar de trabajo y a las terapias que recibe en la Unidad de Rehabilitación.