Insisten en que se necesita un puente peatonal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque el semáforo esté en rojo no es suficiente para que peatones puedan pasar por el cruce de Periférico Sur y Ejido, en la colonia Y Griega, por lo que insisten en la construcción de un puente peatonal.



Los transeúntes de las colonias cercanas temen pasar por el que llaman "el puente de la muerte", mote que le han puesto, ya que personas han perdido la vida por querer cruzar por el Periférico Sur.



Héctor Clayton, quien trabaja en la zona, aseguró que cada vez que oye que un carro frenar, su piel se eriza y cierra los ojos rogando que no vuelva a suceder un accidente, pues considera que es una zona altamente peligrosa.



"Se tiene que hacer algo porque sí está muy peligroso, cada vez que oigo un rechinido se me ‘enchina’ la piel y nomás cierro los ojos y pido que no pase de nuevo un accidente; ahí se la lleva la gente brincando, jugándose la vida porque pasan muy recio los carros", aseguró.



La falta de un puente peatonal es urgente en el sitio, dijeron, ya que una escuela primaria se encuentra cerca y durante las mañanas y tardes es constante que niños y madres de familia crucen la vialidad.



"La verdad es que sí hace falta un puente, sobre todo por los niños de la escuela y para nosotros los trabajadores, porque para cruzar es una lata; ya de perdida, si no se puede poner el puente que pinten las líneas amarillas para que le den el pase a los niños", afirmó María Elena Castro.