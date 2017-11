Elsa da todo por su nieto

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Durante sus primeros 3 años de edad Ángel Gabriel se desarrolló como un niño normal; después, sus riñones comenzaron a fallar, al grado de tener que someterse a hemodiálisis, explicó su abuela.



Elsa Lidia Galaviz Arizmendi, de 59 años de edad, asegura que velar por la salud de su nieto ha sido un proceso difícil y cansado, pero que vale la pena al ver que cada año puede celebrar un aniversario más de vida.



"Nosotros vivimos en la colonia Los Ángeles, mi esposo y yo cuidamos a dos nietos, porque sus mamás estaban muy chicas cuando tuvieron a Ángel Gabriel y Axel Elián; el niño tiene 12 y el otro ya es un jovencito de 17 años", detalló.



Aunque es en el Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) donde el pequeño es atendido del padecimiento en los riñones, mismo que precisó desconocer a ciencia cierta su abuela, el tratamiento lo recibe en el Hospital General del Estado (HGE).



"Mañana (hoy) le tocan las hemodiálisis, por eso ando aquí (en el HGE) hoy, porque ando pidiendo apoyo para comprar unas bolsas que le piden, que se le ponen a los filtros que usan en el tratamiento", puntualizó.



La señora narró que no saben cómo es que Ángel Gabriel se enfermó, pero lo que sí conocen es que el niño debe llevar una serie de cuidados especiales, por lo que ya no acude a la escuela.



"Pobrecito, le gustaba ir, pero ya no puede, ni debe porque es muy delicado. Yo salgo a pedir ayuda porque salimos de jalón, mi esposo vende dulces y con lo que saca comemos y les compramos ropa a ellos, por eso no tenemos para nosotros", enunció.



Aunque carecen de recurso económico suficiente para solventar todos los gastos, Elsa Lidia subrayó que tanto ella, como su esposo y nietos, viven felices. También insistió en que no tiene por qué avergonzarse de pedir un poco de ayuda.