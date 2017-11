Señalan a Cristópulos por frenar "Sin Voto no hay Dinero"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La organización y sitio de Internet "Mientras tanto en México" señaló al diputado federal sonorense Ulises Cristópulos Ríos de ser uno de los que frenó la llamada "Ley Kumamoto", que pretendía quitarles el dinero a los partidos políticos.



Bajo el título "Al menos cuatro priistas no cuentan con una sola propuesta de Ley", se acusa al sonorense no sólo de frenar, con su voto en comisiones, la propuesta "Sin voto no hay dinero", sino también de presentar un pobre trabajo legislativo en general.



La campaña Sin voto no hay dinero, promovida por el diputado independiente por Jalisco Pedro Kumamoto, busca crear una ley para poder generar ahorros por dos mil 253 millones 304 mil pesos cada año, gracias a que los partidos políticos recibirán financiamiento público de acuerdo al número de votos que tengan.



"De los 15 diputados del PRI -y una del Verde- que frenaron la discusión de la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, cuatro de ellos no tienen ni una sola propuesta de ley en el último periodo de sesiones de la Cámara de Diputados…", indica la información difundida por 'Mientras tanto en México"."De acuerdo con el portal de la Cámara, los cuatro diputados que no cuentan con ninguna propuesta son Edgar Castillo Martínez, del Estado de México; Héctor Ulises Cristópulos Ríos, de Sonora; Mariana Benítez Tuburcio, de Oaxaca; y del Partido Verde, Cándido Ochoa Rojas, de San Luis Potosí", argumentan.La votación, que frenó el quitarle financiamiento público a los partidos políticos, la realizó el diputado Ulises Cristópulos como integrante de la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal.