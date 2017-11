Caminan 10 kilómetros por agua en Kutantaka Presentan proyecto

KUTANTAKA, SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA()

En la comunidad de Kutantaka caminan hasta 10 kilómetros para abastacerse del agua que proviene de un pozo construido por los mismos habitantes, quienes deben volver a caminar una larga distancia cargando las pesadas cubetas con las manos.



Otros vecinos lo hacen a bordo de sus bicicletas o en carrucha, aunque otros llegan en carro.



Desde hace poco más de dos años, Angélica María Rodríguez Moroyoquiasume la responsabilidad de abastecer de agua a los habitantes de la comunidad de Kutantaka, ubicada a25 minutos (en vehículo) del casco urbano de Navojoa.



La mujer, de 44 años de edad, expresó que su cuñado y esposo construyeron en el patio de su casa un pozo de donde extraen el vital líquido y ahí mismo llegan las personas a pie o en bicicleta con cubetas para surtirse de agua.



"Está muy difícil porque ya tenemos más de dos años sin agua (potable), la gente ha batallado mucho", abundó, "vienen a lavar aquí o por agua, mi esposo y cuñado hicieron el pozo, pero es para todos".



Explicó que el líquido del pozo lo usan sólo para lavar y bañarse aunque a veces, ante la necesidad, también beben agua pese a su color y sabor extraño (salada).



"De hecho esta agua la usan para tomar, algunos viajan hasta la comunidad de El Siviral a media hora de aquí, ahí también buscan agua", enfatizó, "aquí vienen en bicicleta, carrucha, con las manos, con cubetas, con lo que puedan llevan (agua)".



Marcela Amarillas Mendoza expresó que las mujeres del pueblo batallan a diario cargando cubetas pesadas para acarrear agua desde el pozo ubicado en casa de Angélica María Rodríguez Moroyoqui.



Le ganan al Sol



"Hay un solo pozo y las mujeres tenemos que ir a sacar agua a cubetazos; no nos hacen caso, no nos escuchan (las autoridades)", recalcó, "nos levantamos a las 04:30 de la mañana para ganarle al calor e ir por agua".



Sacarías Cienfuegos, habitante de a comunidad de Kutantaka, manifestó que cuando hay dinero compra agua purificada para tomar; a la semana adquiere cuatro garrafones a 12 pesos cada uno.



"Cuando no podemos comprar, muchas veces no tenemos dinero, pues venimos a tomar agua del pozo", agregó, "agua sí tenemos pero batallamos más, no como otras comunidades que tienen la manera de agarrarla de las llaves".



Agregó que las autoridades municipales ya realizaron la instalación de tuberías y un tinaco para almacenar el agua con el que se les brindará el servicio, pero aún falta que lo pongan a funcionar.



Nimrod MT ProNAVOJOA.- Roberto Rodríguez Castillo, director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa(Oomapasn), manifestó que el año pasado presentaron un proyecto a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y son ellos quienes contrataron a una empresa para realizar los trabajos en la comunidad.



"Ese es un proyecto que está ejecutando una compañía que está contratando la CEA", abundó.



Tal vez cuando terminen los trabajos el Municipio entregue la obra y se formará un comité con los habitantes de Kutantaka para el cuidado de la obra.



"Esa comunidad duró mucho tiempo sin agua, pero nosotros de Rancho Camargo les estuvimos dando agua", aseveró.