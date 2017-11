Habilitan rampa de botado de embarcaciones Kino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde este viernes embarcaciones menores podrán utilizar la rampa de botado en Bahía de Kino, después de ser rehabilitada por particulares.



Con recursos provenientes de la comunidad estadounidense en Bahía de Kino se reconstruyó esta rampa, luego de varios procesos que presentó desde los daños sufridos por el Huracán "Odile" en 2014.



Según miembros del Club Deportivo de Bahía de Kino, la rampa no ha sido concluida en su totalidad, pues construirán tres metros más de profundidad y se colocarán áreas a los alrededores para los visitantes.



"Ya se abrió para que la puedan utilizar, pero todavía no está completamente lista, van a hacerla unos tres metros más profunda, nomás que esperarán a que la marea esté baja para hacerlo", explicó uno de los miembros del club.



Desde el 2014 con la llegada del huracán, la rampa de botado anterior sufrió algunas afectaciones, por lo que se solicitaron recursos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), pero estos llegaron hasta inicios de este año.



Durante ese tiempo la comunidad estadounidense en Bahía de Kino reconstruyó la rampa dañada con sus propios recursos, pero al aplicarse el Fonden, la rampa fue destruida y se construyó de nueva cuenta.



La comunidad comenzó con la construcción de una nueva rampa, que según mencionaron es nueve metros más profunda que la anterior y está en funciones desde este viernes.



Los miembros del Club deportivo no especificaron inversión ni dimensiones totales de la rampa, pero aseguraron que cumple con la función sin dañar las embarcaciones.