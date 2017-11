Caso Padrés genera opiniones encontradas en partidos políticos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Opiniones encontradas tienen dirigentes de partidos políticos en relación al proceso que se le sigue al ex gobernador Guillermo Padrés Elías, quien cumple un año preso acusado de delitos federales.



Mientras que el dirigente del PRI espera que la justicia llegue dentro de los márgenes de la sensatez, la razón y la legalidad, el presidente del PAN habla de la imparcialidad en el caso.



"En el PRI hemos sostenido a lo largo de este año que la justicia y la legalidad no deben politizarse, ni en este caso ni en ningún otro", refirió Gilberto Gutiérrez Sánchez, "las opiniones políticas o estorban o salen sobrando en los expedientes judiciales".



El presidente del tricolor espera que la sentencia del juez sirva a todos, no sólo a los involucrados.



Para David Galván Cázares, dirigente del blanquiazul en Sonora, lo que se observa es un abuso de poder de parte del PRI Gobierno y que hay una administración de la justicia.



"Lo que vemos es que la justicia se administra con fines políticos", subrayó, "hay 22 ex gobernadores del PRI que fraudaron a sus estados, que tienen juicios y evidentemente Peña Nieto los ha cuidado muchísimo".



El presidente del albiazul puso en duda la imparcialidad de los órganos federales de impartición de justicia:



"Sentimos que hay una administración de ella con fines políticos, siento que la postura del PAN ha sido muy firme, que debe respetarse primero el fallo de un juez", manifestó.



DE ACUERDO CON PROCESO



El dirigente del PRD en el Estado, Miguel Ángel Armenta Ruiz, afirmó que el partido siempre ha velado y luchado porque se ejerza la legalidad, que la impunidad se termine y se termine este sistema político mexicano que se tiene.



"Nosotros creemos en las instituciones, creemos que hay cosas que se están dejando de hacer por parte de la autoridad", dijo, "pero, sobre todo, nosotros estamos convencidos de que se deben de acatar situaciones; si hay que castigarse a quien le ha fallado al sistema, se tiene que castigar, no hay vuelta de hoja".



Armenta Ruiz criticó la procuración de justicia en Sonora, ya que se ha hablado de que la Fiscalía Anticorrupción inició este caso pero no ha habido resultados.



"Nosotros en el Estado hemos visto que la procuración de justicia es una simulación", afirmó, "se ha hablado de este caso pero no ha habido resultados, se hace en forma mediática para beneficiarse el Estado".



IGUAL O PEOR: MOVIMIENTO CIUDADANO



Para María Dolores del Río Sánchez, presidenta de Movimiento Ciudadano, declaró que a un año de ese suceso, México y Sonora sigue igual o peor: México escaló para convertirse en uno de los países con mayor impunidad, las reglas para evitar la corrupción no han cambiado de fondo y hoy además somos un país sin fiscales.



"Las formas como se aplica la justicia están siendo observadas con escepticismo por los ciudadanos en este caso y en la de los ex gobernadores en procesos similares del PRI", resaltó.



SIN JUSTICIA PARASONORENSES: MORENA



Alfonso Durazo Montaño, dirigente de Morena en Sonora, señaló que en lo esencial, la prisión del ex Gobernador no se ha traducido en justicia para los sonorenses.



"El Gobierno del Estado informó repetidamente de actos de corrupción por más de 30 mil millones de pesos, mismos que no se han sustentado en las acusaciones contra Padrés, ya que estas son por una cifra mucho menor", aseveró.



Sobre la actuación de la PGR y la Fiscalía estatal, el presidente del Movimiento de Renovación Nacional declaró que no han habido actualizaciones de la investigación o refuerzo a las acciones penales emprendidas en un principio.



".... Puede dar pie a percepciones de cierto arreglo político, extra legal, en este caso tan delicado.



"Recordemos finalmente que la sociedad sonorense sigue sin recuperar un solo centavo de los recursos que se nos dijo malversó la administración pasada", subrayó.